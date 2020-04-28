零售股谷底反彈 張智威籲慎選
2020年04月28日 10:46
東網電視更多新聞短片
香港零售股近期集體由谷底回升，但專家建議小心選擇，因個別股份升勢可能無以為繼。
莎莎國際(00178)周二早間高見1.43港元，月內最多累升23%；經營阿信屋的CEC國際(00759)升逾3%至0.63元，月內累升18%；六福集團(00590)周二早間最多升4.2%，高見16.34元；近日發盈警的大家樂集團(00341)繼續上升，最多升逾2%。
至於決定關閉中國大陸以外、在亞洲包括港澳台星馬等共56間零售店舖，以及管理層減薪20%至35%的思捷環球(00330)，最多炒高20%，至0.9元的日中高位。
信誠證券聯席董事張智威表示，現時市場憧憬經濟活動重啟，投資者可考慮買入已經跌得低殘的香港零售股。
惟他提醒，零售股也分不同類別，例如思捷不宜沾手，周二早間急升後，有可能升勢無以為繼，高追風險大。至於高消費類的珠寶、鐘錶相關公司，相信亦會在較後時間才會受惠購買力恢復。
因此，他認為要揀選第一批受惠的平民零售股，例如莎莎、CEC國際，又或者餐飲股如大家樂，可炒作禁聚令其後有機會放寬。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！