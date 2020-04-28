零售股谷底反彈　張智威籲慎選

香港零售股近期集體由谷底回升，但專家建議小心選擇，因個別股份升勢可能無以為繼。

信誠證券聯席董事張智威表示，現時市場憧憬經濟活動重啟，投資者可考慮買入已經跌得低殘的香港零售股。

惟他提醒，零售股也分不同類別，例如思捷不宜沾手，周二早間急升後，有可能升勢無以為繼，高追風險大。至於高消費類的珠寶、鐘錶相關公司，相信亦會在較後時間才會受惠購買力恢復。

因此，他認為要揀選第一批受惠的平民零售股，例如莎莎、CEC國際，又或者餐飲股如大家樂，可炒作禁聚令其後有機會放寬。

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