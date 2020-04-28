閱文集團飆近19% 騰訊高管任舵手
2020年04月28日 11:12
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閱文集團(00772)管理層人事變動獲大行唱好，周二(28日)股價飆18.9%，高見38港元，暫升幅收窄至13%，成交3.5億元。
閱文宣布管理團隊調整，兩位聯席首席執行官吳文輝、梁曉東及部分高管團隊成員辭任。吳將調任非執行董事和董事會副主席，梁和其他高管將會擔任集團顧問。母公司騰訊(00700)副總裁、騰訊影業首席執行官程武出任閱文首席執行官及執行董事。同時，騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠將出任閱文總裁和執行董事。
富瑞認為高層變動為閱文的里程碑，有助公司與騰訊深入合作新階段，同時認為此舉有助閱文三方面，包括透過加強知識產權發展加強核心業務；在兩者產品中增加合作；以及在科技及工業互聯網等領域升級商業模式。
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