閱文集團飆近19%　騰訊高管任舵手

富瑞認為高層變動為閱文的里程碑，有助公司與騰訊深入合作新階段，同時認為此舉有助閱文三方面，包括透過加強知識產權發展加強核心業務；在兩者產品中增加合作；以及在科技及工業互聯網等領域升級商業模式。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200