【高盛推介】滙控季績　購沽證點部署？

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周二(28日)公布今年首季業績，市場預期列帳基準除稅前溢利料介乎29.26億至39.98億美元，按年跌35.7至52.9%；列帳基準收入料介乎127.23億至135.04億美元，按年跌6.4至11.8%。另外有報道指滙豐再有人事變動，其亞太區顧問梁兆基將於今個月離職。

滙豐控股股價周二早段相對大市硬淨。以過去5個交易日計，滙豐認購及認沽證都有資金流入，分別有約500萬及300萬元流入。

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