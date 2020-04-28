【專家點評】麥嘉嘉：閱文與騰訊發揮協同效應
2020年04月28日 11:15
東網電視更多新聞短片
多個國家公布放寬新冠肺炎防疫封鎖措施後，市場對經濟前景的情緒轉趨樂觀，避險意欲減弱。另一方面，港匯再觸發7.75兌一美元強方兌換保證，金管局入市承接美元沽盤，沽出106.72億港元。周三銀行體系總結餘將增至超過847億元。本輪資金流入可能與跨國企業的現金管理操作有關，在目前的風險偏好下，環球對美元需求強勁，但美元緊張的問題仍未完全解決，所以有資金轉而泊入與美元掛鈎的港元避險。此外，美元LIBOR拆息自3月上旬美聯儲兩度降息後下行速度加快，港元HIBOR卻沒調整，導致兩者息差保持寬闊的距離，港元利率高於美元利率約80-90基點，資金流入港元套利的趨勢近期不會改變，估計銀行體系總結餘在未來數月將會上升至1,000億港元至1,800億港元。相信部分流入的資金有部分進入股市，為港股提供支援。
個股方面，閱文集團(00772)管理層出現人事變動，兩位聯席首席執行官吳文輝、梁曉東及部分高管團隊成員辭任，由騰訊(00700)副總裁程武接任閱文首席執行官及執行董事。據內地媒體引述消息指，此次變動是因閱文在內部推動免費閱讀，惟意見未能達成一致。閱文的付費閱讀模式近年受挑戰，趣頭條旗下網文產品米讀等免費閱讀模式正在對傳統付費閱讀造成衝擊。
閱文管理層指，閱文旗下新麗傳媒料今年將會生產8至10套電視劇，當中只有1套劇集因應疫情而需暫停，並已於本月較早前恢復拍攝，預計未來製作步伐將會維持穩定。對IP資源和製作實力更強的新麗傳媒未來的議價能力有進一步提升空間。若資金和IP資源優勢持續加大，電視劇產能預計有每年擴充1至3部的潛力。
閱文透過騰訊管道的獨立免費閱讀App飛讀。市場關注2020年與騰訊將合作的《全職高手》和《雪中悍刀行》。2020年2月以來，閱文發行的《新鬥羅大陸》遊戲暢銷榜排名顯著造好，或持續貢獻流水。網文IP從拓寬粉絲基礎、尋求用戶重合度且配以優質遊戲研發發行能力，或能有效降低買量成本，提高遊戲發行成功率，憧憬與騰訊協同效應有利股價表現。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！