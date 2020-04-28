【專家點評】麥嘉嘉：閱文與騰訊發揮協同效應

多個國家公布放寬新冠肺炎防疫封鎖措施後，市場對經濟前景的情緒轉趨樂觀，避險意欲減弱。另一方面，港匯再觸發7.75兌一美元強方兌換保證，金管局入市承接美元沽盤，沽出106.72億港元。周三銀行體系總結餘將增至超過847億元。本輪資金流入可能與跨國企業的現金管理操作有關，在目前的風險偏好下，環球對美元需求強勁，但美元緊張的問題仍未完全解決，所以有資金轉而泊入與美元掛鈎的港元避險。此外，美元LIBOR拆息自3月上旬美聯儲兩度降息後下行速度加快，港元HIBOR卻沒調整，導致兩者息差保持寬闊的距離，港元利率高於美元利率約80-90基點，資金流入港元套利的趨勢近期不會改變，估計銀行體系總結餘在未來數月將會上升至1,000億港元至1,800億港元。相信部分流入的資金有部分進入股市，為港股提供支援。

閱文管理層指，閱文旗下新麗傳媒料今年將會生產8至10套電視劇，當中只有1套劇集因應疫情而需暫停，並已於本月較早前恢復拍攝，預計未來製作步伐將會維持穩定。對IP資源和製作實力更強的新麗傳媒未來的議價能力有進一步提升空間。若資金和IP資源優勢持續加大，電視劇產能預計有每年擴充1至3部的潛力。

閱文透過騰訊管道的獨立免費閱讀App飛讀。市場關注2020年與騰訊將合作的《全職高手》和《雪中悍刀行》。2020年2月以來，閱文發行的《新鬥羅大陸》遊戲暢銷榜排名顯著造好，或持續貢獻流水。網文IP從拓寬粉絲基礎、尋求用戶重合度且配以優質遊戲研發發行能力，或能有效降低買量成本，提高遊戲發行成功率，憧憬與騰訊協同效應有利股價表現。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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