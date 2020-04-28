港元拆息︰1個月續跌至1.23厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線下跌，隔夜息再跌至0.74厘，呈4連跌；1星期報1.08厘；與樓按相關的1個月續跌至1.23厘，連跌5日；3個月為1.69厘。

28/4/2020

隔夜 0.74595厘

1星期 1.08964厘

2星期 1.14036厘

1個月 1.23179厘

2個月 1.58304厘

3個月 1.69518厘

6個月 1.86554厘

12個月 1.92321厘

27/4/2020

隔夜 0.84548厘

1星期 1.21250厘

2星期 1.31095厘

1個月 1.45887厘

2個月 1.65143厘

3個月 1.75357厘

6個月 1.89857厘

12個月 1.93464厘

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