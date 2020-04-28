新冠肺炎：憧憬經濟重啟　現貨金失守1700美元

外電報道，金價連續第三天下跌，原因各國勢將重啟經濟，加上股市上漲，侵蝕了避險需求。在全球兩家主要央行宣布政策之前，現貨金價失守每安士1,700美元關。

由於包括佛羅里達州在內的美國各州將放寬針對新冠肺炎疫情的限制措施，美國股市觸及近7周高位，此後金價回落。儘管世界衞生組織警告疫情距離結束仍遙遠，但受災最嚴重的國家之一意大利已準備開始復工復產。

儘管疫情爆發之際，金價逼近7年多來最高水平，但投資者懷疑當經濟重啟後，金價是否還有進一步上漲的空間。同時，他們正在追蹤政府和央行刺激經濟增長的措施。美國聯儲局和歐洲央行將於周三(29日)和周四宣布政策決定。

不過，有金融界人士指出，儘管金價面臨來自股市上漲的壓力，但疫情對需求造成破壞，金融市場動盪仍在加劇，經濟活動的反彈可能會被推遲，貴金屬(尤其是黃金)仍是良好的避險工具。

周二(28日)亞洲時段，現貨黃金一度下跌1%，至每安士1,696.87美元。

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