【深度解構】香港酒店業處懸崖邊緣　何時見曙光？

作為購物天堂的香港，過去每個月吸引成千上萬的遊客到臨觀光消費，但是自去年中起的社會動盪，加上今年初以來的新冠肺炎疫情，正將香港酒店業推向懸崖邊緣。

旅發局先前公布3月初步訪港旅客數字僅約8.2萬人次，按年下跌近99%。港府先後實施入境限制，令3月底的入境旅客由數千人下跌至只有約300旅客，至4月訪港旅客更下跌至不足100人。今年1至3月的訪港旅客約348.9萬人，按年下跌80.9%，當中內地旅客約264.5萬人，按年下跌81.8%。

今年首季，與消費及旅遊相關的零售、住宿及膳食服務業合計失業率急升至6.8%，為2009年8月至10月全球金融危機爆發後的最高水平，就業不足率則急升至3.9%，為2003年6月至8月受沙士沉重打擊後的高位。

自去年6月發生社會動盪以來，內地旅客持續減少，而新冠肺炎疫情就如將香港酒店業推向危機的最後一根稻草，因在航空業大量航班取消，旅遊業如冰封，營業收入雪上加霜。

外電引述業界人士指出，目前九成半的酒店在虧損。由於內地仍在實施邊境限制，部分大型酒店索性關門及遣散大部分員工，或藉機停業進行大裝修；而小型、精品或廉價酒店則變陣為服務式住宅或辦公室，掙扎求存。

此外，近月亦有九龍區酒店業物業交易傳因市道不景而取消。

不過，有人遲官歸故里，有人漏夜趕科場。有發展商正把握低迷市道在尋寶。市場消息稱，中環荷李活道彩鴻酒店(Travelodge Central Hollywood Road)早前以14億港元放售，惟近日有消息指，業主終肯降價34%至9.3億元，獲一香港上市公司洽購，交易已屆盡職審查階段。若是次交易落實，將會是該公司於去年11月收購香港蘇杭街一服務式住宅物業以來，5個月以來再次出手收購物業。

回說眼前，五一長假期，是測試香港疫情是否真正受控的一個關卡。如情況良好，料經濟可逐步嘗試重啟，港府已宣布公務員分階段復工，亦有航空公司開始計劃6月恢復一些航線，望能逐步為旅遊及酒店業撥開雲霧。

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