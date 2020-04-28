【瑞通推介】紫金礦業未止跌　資金撈Call

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國部分州份逐步解除隔離措施，道指隔晚收報24,133點，升358點或1.5%，不過紐約期油再度暴跌。

恒指周一(27日)收報24,280點，升448點或1.8%，收復10天線。周二(28日)早段再上升，雖曾倒跌過百點，惟其後重上24,400點，短期留意今月高位24,666點的阻力。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映投資者預期港股短期將再度整固。周一其牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

內地媒體從廣東省財政廳獲悉，廣東將統籌安排17.8億元人民幣補貼資金支持汽車和家電下鄉，促進農村消費提質升級。另外，吉利汽車公布，託管湖南省省屬國有企業長豐集團下屬湖南獵豹汽車長沙工廠，從事新能源汽車整車的生產和銷售。吉汽周一以近全日高位11.88元收市，抽升4%。股份周二早段靠穩，曾創1個月高11.96元，但暫受制12元關，股價由升轉跌。周一有115萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有6萬元淨流入。

中國移動周一錄2.1億元北水淨流入。股份周一收升2.6%於62.65元，盤中曾逼近63元。周二早段曾升約1%，升破63元，正逼近今月上旬高位63.5元，其後於63元之下好淡爭持。輪證資金流方面，周一有176萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有61萬元淨流入。

海螺水泥今年首季錄純利49.13億元人民幣，按年下跌19.21%；期內總收入按年下跌近24%至232.07億元人民幣。股份周一收升1.2%於58.95元，收復10天線並結束兩連跌走勢。周二早段曾回調約1%，於59元以下整固，60元關口阻力或不小。周一有13萬元淨流入其好倉。

紫金礦業公布，巴布亞新畿內亞政府決定不批准其合資公司持有的波格拉金礦特別採礦權延期申請。股份周一曾急挫8%至3.2元，其後跌幅收窄，收報3.31元，下跌4.8%。集團周二公布首季業績，周二早曾再回至周一即市低位3.2元，跌幅逾2%。周一有782萬元淨流入其好倉，是當日最多資金淨流入的相關資產。

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