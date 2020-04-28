滙豐首季列帳基準除稅前利潤跌48%　遜預期

若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，首季經調整除稅前利潤按年跌51.29%，至30.42億美元；季內純利亦下降56.82%，至17.85億美元。

滙控首季淨利息收益率為1.54%，按年減少0.05個百分點，但淨利息收益仍增長1.92%，至76.12億美元。然而，該行預告隨着今年首季市場利率下降的影響全面浮現，預料未來數季的淨利息收益率會出現重大下行壓力。

值得留意的是，受疫情及油價下跌對前瞻性經濟前景所構成的衝擊，以及新加坡一項與企業貸款風險相關的重大準備，滙控首季預期信貸損失達30.26億美元，按年急飆4.17倍。另其預計信貸損失準備亦由去年底的92億美元，增至3月底的111億美元。

滙控反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，於首季按年大跌6.4個百分點至4.2%，相較該行冀於2022年達到10%至12%的目標，仍相差甚遠。

截至3月底，該行的普通股權一級資本比率(CET1)按年升0.03個百分點，至14.6%，達到集團維持14至15%的目標，反應資本充足及財務穩健。

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