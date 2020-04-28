滙豐︰料信貸損失上升　今年利潤率將按年大降

他指，為減低員工在這段艱難時期所面對的不明朗因素，集團已暫緩2月份公布與業務轉型相關的大規模裁員計劃，但仍會繼續推行其他改革，以加強業務能力和精簡架構。

展望今年，管理層指，新型冠狀病毒疫情嚴重、持續期長，導致客戶活動減少和環球利率下降，預料將帶動預期信貸損失上升，並對收入構成壓力。集團繼續進行策略投資的同時，亦計劃減少營業支出以紓緩收入下跌的部分影響，並會繼續嚴守成本紀律。以上因素預期將導致2020年的利潤率相較2019年大幅下降。

此外，集團預期2020年的風險加權資產，會錄得中至高單位數增長，當中已計及信貸評級出現不利變動對普通股權一級比率的影響。

滙控續會檢討財務表現和業務計劃，期內會衡量各項中期財務目標的適切性，並於公布2020年終業績或之前，重新審視股息政策。

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