恒生銀行減派息　中期息每股1.1元

是次股息將於2020年6月4日派發予於2020年5月15日名列該行股東名冊內之股東。

值得留意的是，恒生銀行曾於本月初表示，該銀行在香港聯交所獨立上市，當時指沒有計劃更改派息政策。在釐定派息水平時，該行會考慮盈利能力、監管規定、發展機遇及經營環境等因素。

恒生解釋，新冠肺炎對環球經濟帶來史無前例的不明確因素及挑戰。儘管本地監管機構沒有像海外監管機構㇐樣劃㇐要求該行暫停派息，但考慮到種種不明朗因素，監管機構建議銀行應保留資金儲備以應對將來潛在的挑戰，以及用以支持香港經濟活動。

為平衡社會各持份者的利益，該行以採取審慎方式管理業務，包括股息派發，強調該行的財務狀況維持穩健，並擁有強大的資金基礎。

董事會將繼續審視餘下㇐年的股息派發，是期股息不應被視為該行全年溢利或全年股息金額之指標。

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