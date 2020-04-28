郭家耀指滙控短期難扭轉劣勢 宜轉買電訊股
2020年04月28日 12:13
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滙豐控股(00005)公布2020年首季業績，列帳基準稅前利潤按年倒退48.02%，至32.29億美元(約251.86億港元)，遜市場預期的36.66億美元。正榮金融業務部副總裁郭家耀指，對於滙控首季業績遜市場預期，未有太驚訝。
他解釋，滙控在低息環境下，淨利息收益難免受壓。另新型冠狀病毒疫情及油價下跌對前瞻性經濟前景造成巨大衝擊，以及向新加坡企業貸款可能導致壞帳，均影響其資產質素下滑，列賬基準預期信貸損失達到30億美元。他指，面對目前艱難經營環境，料滙控短期仍難扭轉劣勢。
他預計滙控股價短線偏軟，但相信不會跌至4月3日37.6元低位，「因要沽嘅一早沽咗，仲揸住嘅應該繼續唔願割捨。」但他坦言，滙控長線都難有大反彈，早沽早著，轉投非金融板塊更佳。
至於恒生銀行(00011)減派息，中期息每股1.1元。他指，恒生專注香港業務，基本面優於滙控。但金融股始終受低息環境及環球經濟前景未明所拖累，股價難炒上。然而，是次恒生減派息，以及早前滙控取消派息的舉措都進一步證明昔日買銀行股賺高息的日子不再，建議投資者將資金轉投電訊股，因其業務較少受經濟周期影響，有望收取穩定股息。
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