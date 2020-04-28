郭家耀指滙控短期難扭轉劣勢　宜轉買電訊股

他解釋，滙控在低息環境下，淨利息收益難免受壓。另新型冠狀病毒疫情及油價下跌對前瞻性經濟前景造成巨大衝擊，以及向新加坡企業貸款可能導致壞帳，均影響其資產質素下滑，列賬基準預期信貸損失達到30億美元。他指，面對目前艱難經營環境，料滙控短期仍難扭轉劣勢。

他預計滙控股價短線偏軟，但相信不會跌至4月3日37.6元低位，「因要沽嘅一早沽咗，仲揸住嘅應該繼續唔願割捨。」但他坦言，滙控長線都難有大反彈，早沽早著，轉投非金融板塊更佳。

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