【高盛推介】阿里巴巴逆市跌穿200元關　趁低留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(28日)早段逆市下跌。阿里的消息好壞參半，中證監就瑞幸個案與美國證券交易委員會(SEC)溝通，中證監表示願意與境外監管機構加強合作，打擊跨境違法行為，中概股受壓。

另一方面，港交所企業版同股不同權諮詢本周結束，亦有券商發表報告指內地互聯網股前景正面，看好阿里、騰訊及美團點評。報告指中國的互聯網行業普遍地展現韌性，投資者現時可從首季業績中選股和推察今年餘下時間的趨勢。

以過去5個交易日計，阿里認購證有約3,000萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產。

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