【高盛推介】阿里巴巴逆市跌穿200元關 趁低留意認購證
2020年04月28日 12:27
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(28日)早段逆市下跌。阿里的消息好壞參半，中證監就瑞幸個案與美國證券交易委員會(SEC)溝通，中證監表示願意與境外監管機構加強合作，打擊跨境違法行為，中概股受壓。
另一方面，港交所企業版同股不同權諮詢本周結束，亦有券商發表報告指內地互聯網股前景正面，看好阿里、騰訊及美團點評。報告指中國的互聯網行業普遍地展現韌性，投資者現時可從首季業績中選股和推察今年餘下時間的趨勢。
以過去5個交易日計，阿里認購證有約3,000萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產。
投資者如看好阿里，可留意中短期貼價購證(23811)，行使價200.4元，2020年6月23日到期，實際槓桿9.6倍，中短期、貼價、高槓桿、低街貨。要注意市場上部分中短期貼價證的街貨偏高，投資者在選擇這類產品時要特別留意街貨數據，挑選街貨較低的產品。
輕微價外選擇可留意阿里購證(21468)，行使價214.48元，2020年7月24日到期，實際槓桿9.7倍，行使價198至220元之間、兩個月期以上的100兌1證中槓桿最高。
而阿里牛熊證選擇方面，看好可留意牛證(61724)，收回價188.18元，行使價186.18元，換股比率100，槓桿比率15倍，相近收回價產品中槓桿最高。
看淡則可留意阿里熊證(63844)，收回價210元，行使價212元，換股比率100，槓桿比率14.1倍，相近收回價產品中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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