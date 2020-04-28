新冠肺炎：內地首季黃金產量跌　消費量按年縮近半

內媒報道，中國黃金協會統計數據顯示，受新冠肺炎疫情影響，2020年第一季國內原料黃金產量為82.63噸，與2019年同期相比減產10.14噸，按年下降10.93%。

1至2月份全國礦產金累計產量按年下降19.51%，3月隨着國內疫情緩解和金價上漲的因素，重點黃金企業(集團)復工率由2月底的80%迅速提升至98%以上，3月份全國礦產金產量實現按年增長5.55%。預計4月份生產全面恢復正常。

第一季，全國黃金實際消費量148.63噸，與2019年同期相比下降48%。其中黃金首飾92.04噸，按年下降51%；金條及金幣37.67噸，按年下降47%；工業及其他18.92噸，按年下降32%。

中國黃金協會稱，疫情爆發以來，全國採取嚴格的防控措施，加上金價上漲因素，黃金首飾和金條消費均受到較大影響。由於春節前首飾零售企業按慣例進行囤貨，以及國外疫情蔓延導致出口訂單無法交付，黃金首飾加工企業雖然陸續復工，但加工訂單量少難以實現完全復產。

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