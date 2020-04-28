【瑞銀推介】中海油熊證精點

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：新冠肺炎擴散全球令經濟活動陷於停頓，原油需求大減，加上沙特阿拉伯與俄羅斯進行原油價格戰，令油價更添不明朗因素。

就算投資者認為疫情會有所減退，經濟活動重展令原油使用量回升，亦應留意原油庫存現時已達飽和，市場需要多久才可消耗相關的庫存，令油價重展升勢。

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