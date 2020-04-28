【瑞銀推介】中海油熊證精點
2020年04月28日 12:33
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(中新社圖片)
瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：新冠肺炎擴散全球令經濟活動陷於停頓，原油需求大減，加上沙特阿拉伯與俄羅斯進行原油價格戰，令油價更添不明朗因素。
就算投資者認為疫情會有所減退，經濟活動重展令原油使用量回升，亦應留意原油庫存現時已達飽和，市場需要多久才可消耗相關的庫存，令油價重展升勢。
如投資者看淡中國海洋石油表現，可留意熊證(62849)，收回價9.2港元，2021年1月到期，有效槓桿約7.3倍。
免責聲明：本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。
牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應了解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或市場參與者。© UBS 2020。版權所有。
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