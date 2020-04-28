【全球攬炒】星金管局再降經濟預測　今年恐跌...

外媒報道，新加坡金管局於半年度的宏觀經濟評估報告中警告，由於新冠朋炎疫情大流行，該國今年將陷入衰退，而根據疫情的演變方式以及全球政策反應的有效性，該國今年經濟恐較官方早前預測的收縮1至4%更為嚴重，創紀錄以來最差。

相比之下，新加坡迄今為止最嚴重的衰退，要數到1998年亞洲金融風暴期間，當時經濟收縮2.2%。2009年全球金融海嘯期間，全年經濟增長為0.1%。2001年互聯網泡沫爆破期間，則收縮1.1%。

事實上，受疫情影響而實施的禁聚令等措施，損害新加坡經濟，今年首季經濟收縮2.2%，是自2009年金融海嘯以來首個錄得負數的季度。而新加坡金管局表示，鑑於主要貿易夥伴之間爆發疫情的嚴重性，以及本月初開始實施的國內禁聚令措施，新加坡經濟在第2季可能會「大幅收縮」。

當局目前對於經濟衰退的嚴重程度，以及最終的復甦，仍然存在很大的不確定性。鑑於疫情可能長期存在，遏制措施只能逐步減少，另可能需要採取間歇性的遏制措施，從而阻礙經濟活動復甦。

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