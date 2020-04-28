虛擬銀行WeLab Bank試業　定存年利率高達4.5厘

8間獲發虛擬銀行牌照之一的匯立銀行(WeLab Bank)宣布試業，特選個人客戶在該行正式開業之前可試用服務，該行會從輪候名單、WeLab員工以及其親友中邀請約2,000位用戶參與試業。

WeLab Bank試業期間將推出多項數碼化服務，包括遙距開戶、定期存款及儲蓄帳戶、虛擬 Debit Card以及轉數快等，亦與Mastercard發行無號碼的WeLab Debit Card。

該行推出GoSave定期存款新概念，加入GoSave的人愈多，利率愈高，年利率最高可達4.5厘，最高本金為首筆10萬元並敍做3個月期，更可隨時提走存款而毋須額外費用，期限內最多可提取2次。

該行行政總裁謝學海表示，客戶率先體驗服務，登入手機app就可以24/7全天候處理銀行交易，並讓客戶自主掌握其理財路線。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200