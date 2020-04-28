新冠肺炎：華興證券指或擾亂東南亞及印度供應鏈

最近東盟地區和印度已經成為亞洲主要的新冠肺炎疫區。華興證券認為，這或為全球產業鏈帶來第四波衝擊。事實上，區內各國的製造業PMI均已在3月進一步萎縮；新加坡電子產品製造業PMI及電子工廠產出亦已跌至近年新低。

該行指出，疫情在東盟國家的進一步爆發，將間接影響中國對於化學、計算機和電子產品的進口。由於東盟為中國的第二大貿易夥伴，而東盟國家在半導體封裝測試，晶圓代工供應鏈擁有難以取代的地位，加上東南亞也是一些全球領先晶片設計公司的封裝測試供應鏈的主要所在地。就貿易結構而言，中國較為依賴東盟相關產品。

該行又指，印度是中國機械設備和電子產品的主要出口國之一，由2018年第2季至2019首季，印度相關進口產品有48.4%來自中國。同時，中國的智能手機廠商佔據印度手機市場的主要份額，因此也更受印度疫情防控、封城及隔離等措施的影響。

中期來看，華興證券認為，東盟國家與印度尚未具備足夠的規模經濟、資源或工業體系獨立性，來挑戰中國在全球供應鏈中的地位，中國在全球供應鏈和價值鏈中的核心與關鍵地位不會改變。

該行提到，基於中國的增長潛力、有利的匯率走勢、全球投資者的資產配置需求，仍然看好中國股票，相信政策刺激和需求釋放，有助使宏觀經濟從今年下半年起企穩反彈，預計經濟從2020年下半年開始復甦。不過，該行提醒仍需留意下行風險，如消費和內需不振、全球經濟衰退導致外需疲軟、就業壓力、政策寬鬆和政策刺激力度及速度不及預期等。

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