滙豐業績遜預期　股價曾倒跌1%

受預期信貸損失增加和收入減少影響，滙控首季列帳基準稅前利潤按年倒退48%，至32.29億美元，市場預期賺36.66億美元。

滙控行政總裁祈耀年於業績報告稱，疫情嚴重及持續期長，導致客戶活動減少及環球利率下降，將帶動預期信貸損失上升，並對收入構成壓力。集團繼續進行策略投資的同時，亦計劃減少營業支出以紓緩收入下跌的部分影響，並會繼續嚴守成本紀律。以上因素預期將導致2020年的利潤率相較2019年大幅下降。

恒生銀行公布，派發截至2020年12月31日止年度之第㇐次中期股息每股1.1元，較去年同期大減21%。該行解釋，新冠肺炎對環球經濟帶來史無前例的不明確因素及挑戰。儘管香港監管機構沒有像海外㇐樣，劃㇐要求銀行暫停派息，但考慮到種種不明朗因素，監管機構建議銀行應保留資金儲備以應對將來潛在的挑戰，以及用以支持香港經濟活動。

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