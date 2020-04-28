新冠肺炎：睿見教育指財務影響不大　將擴建校舍

該公司預期今學年總容量約為7萬名學生，李久常指，獲政府批准後將擴建校舍，料最容量可增一倍至14萬名學生。擴建工程將視乎學校使用率而分階段進行，慣常是使用率達7至8成開始動工。

他又提到，公司仍以自建為主，將集中在廣東省發展，正在潮洲、肇慶等地籌備新學校，而預期學費調整，能帶動收入。另外，日後亦會提供網上教育服務外，以實現多元化的教育業務。

派息方面，公司將視乎盈利水平而定。

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