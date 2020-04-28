新冠肺炎：睿見教育指財務影響不大 將擴建校舍
2020年04月28日 13:49
東網電視更多新聞短片
李久常
新冠肺炎令學校停課，睿見教育(06068)執行董事兼首席運營官李久常指，疫情對公司影響不大，並改用網上學習進行課程，由於學費是預繳制，財務上影響亦不大。另外，全國招生程序順延，公司有相應對策，對招生有信心。
該公司預期今學年總容量約為7萬名學生，李久常指，獲政府批准後將擴建校舍，料最容量可增一倍至14萬名學生。擴建工程將視乎學校使用率而分階段進行，慣常是使用率達7至8成開始動工。
他又提到，公司仍以自建為主，將集中在廣東省發展，正在潮洲、肇慶等地籌備新學校，而預期學費調整，能帶動收入。另外，日後亦會提供網上教育服務外，以實現多元化的教育業務。
派息方面，公司將視乎盈利水平而定。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！