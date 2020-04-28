經絡：1個月拆息連跌5日　「H按」跌穿近期封頂位

截至周二(28日)，香港1個月銀行同業拆息(HIBOR)最新報1.23%，已連續回落5個交易日，並重返1個月前的低位。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，若以現時普遍新造H按按揭計劃計算，計及周二HIBOR，實際息率已低於近期計劃的封頂息率水平。拆息回落，有利早前部分選用拆息按揭計劃(H按)的客戶，以及使用H按的比例將有機會增加。

根據金管局最新公佈的按揭產品選用比例可見，2月份選用H按的人士為87.1%，相反，P按的選用比例則為10.2%。自2019年2月起，選用H按的人士之比率一直維持於約七成半以上。曹德明認為，在H按及P按計劃的優惠相若的情況下，大部分客戶會偏向選擇H按，以博取拆息回落時可節省更多的利息開支，HIBOR持續向下，利息開支將可節省更多。

現時市面上普遍按揭計劃的封頂息率定於2.5厘附近水平，假設以每貸款額100萬元、還款期為25年計算，若以周二HIBOR與周一(27日)的比較，實際息率為2.47厘，比以近期計劃封頂息率2.5厘供款的實際息率相差3點子，每月供款由4,486元降至4,471元，相差15元或0.3%；全期利息開支亦由345,850元減少至341,322元，減少4,528元或1.3%。

曹德明預料，HIBOR未來仍有機會向下，更有機會回落至1厘以下水平，使H按保持一定吸引力，預計之後選用H按計劃之業主仍將有上升的趨勢。金管局於周二向市場注資106.72億港元，此為該局的第6度注資。金管局注資可讓資金有機會持續流入香港的銀行體系，相信在市場資金充裕的情況以及拆息低企下，在風險情況可控下，有利銀行於按揭市場加大比重。

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