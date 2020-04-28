【糧食危機】泰森警告美國食品供應鏈陷入崩潰

新冠肺炎疫情波及全球，無數工廠被迫暫時關閉，更引發糧食危機！以美國為例，肉廠工人之間傳播速度驚人，工廠被迫關閉或降低產能，就連負責檢驗的美國聯邦人員亦有過百人感染。

財經媒體彭博報道，美國最大的肉類加工商泰森食品(Tyson Foods)主席John Tyson警告，美國食品供應鏈陷入崩潰。公司稱，隨着廠房關閉，將流失數百萬磅的肉，不僅浪費食物，且恐怕造成供應不足。全國農民並無地方可以出售他們的牲畜，數百萬的雞、豬及牛將被汰除，而該數量本來可以養活全國人口。

此前，有報道指巴西與加拿大的生產亦受衝擊，美國、巴西及加拿大約佔65%的世界肉類貿易。

事實上，由於供應中斷，肉類價格激增。美國批發牛肉價格已飆至紀錄新高；幾乎三分之一的豬肉產能下降後，批發豬肉價格上周亦飆近30%。美國在冷藏設施中的肉類供應約等於兩周的生產量，現在大多數工廠停工約14天，供應可能更為緊張。

分析指出，雖然疫情並非食源性疾病，即使肉廠員工確診，肉類產品仍可出貨，但問題在於工廠停工及人手短缺，導致產能急降，而並非出於肉品安全的問題。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200