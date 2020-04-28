新股專輯：温嶺工量刃具擬捲土重來

去年因監管機構作出查詢而擱置上市的温嶺工量刃具計劃捲土重來，再次向聯交所遞交主板上市申請，信達國際仍為獨家保薦人。

據文件，温嶺工量刃具過去兩個年度的溢利呈下滑趨勢，2019年溢利按年下跌12.21%至3,244.7萬元人民幣(下同)；收入5,015萬元，按年增加6.71%。集資所得將用於建立及建造產業園、開發交易中心，以及一般營運資金。

該公司原定2019年11月6日上市，惟上市前夕突然公布，監管當局針對上市規則第8.08條項下之規定作出查詢，故需要更多時間回覆而不進行上市。

上市規則第8.08條列明，尋求上市的證券，必須有一個公開市場，即無論何時，發行人已發行股份數目總額，必須至少有25%由公眾人士持有，而股東人數須至少為300人；持股量最高的3名公眾股東實益擁有的百分比不得超過50%。

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