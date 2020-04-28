滙豐業績：料全年信貸損失高達110億美元
2020年04月28日 15:34
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滙豐控股(00005)於業績報告中預計，基於一系列敏感度分析，在嚴重信貸損失境況下，連同餘下季度的歷史紀錄損失，料今年全年信貸損失將達70至110億美元。
滙控財務總監邵偉信預計，大部分預期信貸損失將於上半年出現，集團對下半年的信貸損失預期將變得更加明朗。
首季集團對石油及天然氣的環球風險敝口為257億美元，該行行政總裁祈耀年表示，集團已為新加坡石油貿易商興隆集團作出重大撥備，但未有透露實際金額。邵偉信補充，亞洲區的首季預期信貸損失為10億美元，其中2億美元與中國及香港有關，其他8億美元與新加坡有關，但未有透露詳細資料。不過他指，該行對首季以至全年的預期信貸損失範圍估算，均已包括油價變動預測在內。
於環球低息環境下，邵偉信預計，淨利息收益率將於未來數季繼續下降，根據該行預測，市場利率每下跌100個點子，淨利息收益便將減少30億美元以上。至於風險加權資產的中至高單位數增長估算，則主要由資產組合的信貸評級下降預期所致。
邵偉信指，該行營運環境正經歷前所未見的情況，難以為未來作出預測，目前重新討論更改2022年的財務目標仍言之尚早。
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