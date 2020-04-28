新冠肺炎：比利時馬鈴薯瀉價近九成　業界求民眾多食薯條

外國傳媒報道，受疫情留在家中影響，歐洲的馬鈴薯價格暴跌近九成，導致比利時正「要求」民眾每周最少吃兩次薯條，否則會有超過75萬噸的馬鈴薯恐被扔掉。

報道指出，由於比利時的餐飲業要等到6月8日才能開放，令市場對炸薯條需求大幅下降。比利時馬鈴薯業組織秘書長Romain Cools表示，現在有大約75萬噸馬鈴薯無法加工。由於比利時的馬鈴薯加工業有75%是冷凍產品，需求持續下滑導致庫存漸漸堆滿，該組織也開始與超市合作，看看是否可以呼籲比利時人每周吃兩次薯條，尤其是買冷凍薯條，避免浪費食物。不過，另外25%的新鮮馬鈴薯產品及相關零食銷情很好，因愈來愈多民眾在家煮飯和吃零食。

Cools更透露，在疫情爆發前，比利時今年的馬鈴薯時節表現很很、出口亦很理想，然後整個市場在3月中旬崩潰，馬鈴薯從每噸135歐元(約1,135港元)跌至每噸15歐元(約126港元)。

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