滙豐業績：林嘉麒料股價見底機會大 惟只宜小注
2020年04月28日 16:13
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林嘉麒
宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指出，滙豐控股(00005)今年首季稅前利潤未達到市場預期水平，撥備大增引起市場擔憂，預計次季情況「唔會好得去邊」，對業績沒有太大憧憬。就滙控周二(28日)股價而言，相信市場已經消化負面消息，股價見底機會大，但只宜小注吸納。
他續解釋，滙控預計重組計劃會推遲，故全年業績可能會受影響，派息政策也可能會改變，即使往後財年恢復派息，派息金額未必可以達到8至9厘水平，投資者應該密切留意相關新聞。
至於耀才證券研究部總監植耀輝就不建議投資者買入，主因滙控首季表現轉差，受新冠肺炎衝擊，相信次季甚至全年計提的壞帳撥備會繼續增加，前景不太樂觀。
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