滙豐業績：林嘉麒料股價見底機會大　惟只宜小注

他續解釋，滙控預計重組計劃會推遲，故全年業績可能會受影響，派息政策也可能會改變，即使往後財年恢復派息，派息金額未必可以達到8至9厘水平，投資者應該密切留意相關新聞。

至於耀才證券研究部總監植耀輝就不建議投資者買入，主因滙控首季表現轉差，受新冠肺炎衝擊，相信次季甚至全年計提的壞帳撥備會繼續增加，前景不太樂觀。

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