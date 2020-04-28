【市後重點睇】道期升百點 紐油下試10美元
2020年04月28日 16:17
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美匯指數企100.03，離岸人民幣(CNH)報7.0912，港匯報7.7509，美元兌日圓略回落至107.11，歐元企1.0830，英鎊報1.2446。金價重上1,700美元。紐油跌20%，低見10.11美元，最新仍跌18%，布油跌2.7%至19.45美元。道指期貨升126點。
●市後關注點
-20:30 美國3月商品貿赤、美國3月批發庫存
-21:00 美國2月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數
-22:00 美國4月消費者信心指數
●恒生指數全日收報24,575點，升295點或1.22%。滙豐控股公布季績遜預期，收報39.95元，升1.14%。恒生銀行亦升1.27%，收報135.7元。https://bit.ly/2Y9Nqnt
-滙豐業績：首季列帳基準除稅前利潤跌48%，遜預期。https://bit.ly/3aJM6ui
-滙豐業績︰料信貸損失上升，今年利潤率將按年大降。
-滙豐業績：料全年信貸損失高達110億美元。
-恒生銀行減派息，中期息每股1.1元。
-傳招商局港口獲提私有化，市值逾300億元。
●A股快報：滬綜指收跌5點，外資連續5日淨買入。https://bit.ly/2xdqXec
●亞洲股市：日股收跌12點，韓股升0.5%。
●新冠肺炎：
-住家經濟模式成香港消費新常態，你有影響嗎？
-內地首季黃金產量跌，消費量按年縮近半。
-南韓4月消費者信心指數降至逾11年最低。
-日本3月失業率升至2.5%，見1年高位。
-首季造船訂單跌71%，金融海嘯後最差。
-憧憬經濟重啟，現貨金失守1,700美元。
-國泰航空5月續削減旅客運力至3%。
-比利時馬鈴薯瀉價近九成，業界求民眾多食薯條。
●虛擬銀行WeLab Bank試業，定存年利率高達4.5厘。
●【全球攬炒】
-星金管局再降經濟預測，今年恐跌...
-波音料航空業再等2至3年才返回疫前水平。
●【深度解構】香港酒店業處懸崖邊緣，何時見曙光？https://bit.ly/2Ydw7lA
●【油價見負】
-傳中銀保監叫停銀行無限損失理財產品。
-傳新加坡興隆已被當地法院接管。
●【暴瀉無極限】美國原油ETF轉倉，紐油挫16%。
●中證監：與美國證監會就合作調查瑞幸咖啡事宜進行溝通。
●灣仔春園街地舖5000萬沽，48年升值277倍。
●經絡：1個月拆息連跌5日，「H按」跌穿近期封頂位。
●【糧食危機】泰森警告美國食品供應鏈陷入崩潰。
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