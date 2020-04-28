股市「五窮月」小心！投資者正撤資及削減好倉

外國傳媒報道，全球股市4月進入「埋尾」階段，其中，新興市場股市正邁向2020年首月「上漲」，總市值增加了7,200億美元。不過，從衍生品交易角度來看，投資者正在謹慎調整5月倉位。

數據顯示，外國投資者本月從新興市場股市撤資370億美元，自1月以來累計撤資1,270億美元。期貨交易員正減持好倉，增持新興市場股市淡倉，美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，自去年11月以來，他們所持淨好倉減少了76%，至大約65,000張合約，這只有淡倉的55%，為7個月以來最低。

糟糕的是，如果新興市場股市再次出現拋售，土耳其等對美元資金倚賴最為嚴重的國家可能會面臨更大壓力。

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