交通銀行首季賺214億人幣　不良貸「雙升」

期內年化平均資產回報率(ROAA)和年化平均股東權益報酬率(ROAE)分別為0.85%和11.84%，按年分別下降0.03個百分點和1.15個百分點。信用減值損失為118.92億元，按年增加11.92億元或11.14%。

截至3月底，該行不良貸款餘額為884.55億元，較上年底增加104.12億元，增幅13.34%；不良貸款率為1.59% ，較上年底上升0.12個百分點；撥備覆蓋率154.19% ，較上年底下降17.58個百分點；撥備率2.45%，較上年底下降0.08個百分點。

該行資本充足率14.16%，一級資本充足率12.39%，核心一級資本充足率10.83%。

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