【fb直播】港股五月點部署？

港股周二(28日)期指結算日，恒指反覆做好，高開後曾倒跌，不過二萬四附近有支持，全日升295點，收報24,575點，即將踏入長假期，北水更加要成個星期先返嚟，股民在4月份最後一日都係減一減磅先？五月大市有咩因素要睇住？

美國大型期油ETF－USO轉倉，6月紐約期油又再下試每桶10美元水平，低位博反彈諗唔諗得過，持有同類ETF散戶又點做好？三桶油又係咪好選擇？

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