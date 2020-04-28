【fb直播】港股五月點部署？

2020年04月28日 16:41
  • 東網電視
    更多新聞短片
    港股周二(28日)期指結算日，恒指反覆做好，高開後曾倒跌，不過二萬四附近有支持，全日升295點，收報24,575點，即將踏入長假期，北水更加要成個星期先返嚟，股民在4月份最後一日都係減一減磅先？五月大市有咩因素要睇住？
    滙豐控股(00005)首季稅前盈利按年減少48%，至約32億美元，預期信貸損失急升4倍；同系恒生銀行(00011)減派息，較去年同期跌2成。經濟前景不明朗，加上派息減少，近期走勢疲弱的銀行股仍然掂唔過？股價下試空間有幾大？
    教育股有炒作，中國互聯網絡信息中心公布，截至3月，在線教育用戶較18年底急增逾倍。睿見教育(06068)及民生教育(01569)分別最多升逾2成及1成，股份高追有風險？揀邊隻無追錯？
    美國大型期油ETF－USO轉倉，6月紐約期油又再下試每桶10美元水平，低位博反彈諗唔諗得過，持有同類ETF散戶又點做好？三桶油又係咪好選擇？
    《東網Money 18》搵嚟艾德證券期貨聯席董事陳政深大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
    1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/onccnews/
    2.《東網Money 18》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/money18
    －－－－－
    Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
    立即查詢：6810 2200
    https://www.e-hse.com/
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！