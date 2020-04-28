證監會與競爭事務委員會簽訂諒解備忘錄

香港證監會與競爭事務委員會簽訂諒解備忘錄，以加強合作和資料交流。

備忘錄訂明了一套機制，以便證監會及競委會可就對另一方產生重大影響的事宜通知對方和諮詢其意見，並且在適當情況下分享資料。當中亦闡明雙方將會探討進一步協作的機會，並就其他技術性合作，例如人員培訓及借調，建立了一個平台。

證監會行政總裁歐達禮表示，此備忘錄有助證監會與競委會在日趨複雜的市場中，更有效地履行各自的法定職能，期望憑藉雙方在備忘錄下經加強的聯繫，與競委會保持合作。

競委會主席胡紅玉指，該會很高興與證監會建立此合作框架。這份備忘錄將鞏固雙方的夥伴關係並發揮協同效益，從而提升競委會在處理證券及期貨行業的競爭事宜時的整體成效。這是競委會首次與金融監管機構簽署備忘錄，致力與本地監管機構建立雙方合作，以促進競爭及打擊反競爭行為的一個重要里程碑。

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