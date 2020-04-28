萬洲國際首季純利升八成　美國有5間工廠仍停業

該公司指，隨着新冠肺炎在全球蔓延，不確定性正在加劇，目前在美國有5個屠宰及肉製品工廠因疫情而暫時關停。

期間公司肉製品銷量為78.1萬公噸，按年稍微下跌1.1%。於中國，因疫情延遲了農曆新年後生產復工，銷量下跌7.5%。該下降被美國及歐洲的增長部分抵銷。由於提高銷售價格，公司在全部經營所在地均取得增長，尤其是中國及歐洲，以致收入增加5.8%。經營利潤下跌9.3%，乃因美國及歐洲經營利潤的下降超逾中國的增長。

於美國，經營利潤下降的主要原因是在冠狀病毒疫情下，對因餐飲服務被關停所導致的預期損失作出撥備。於歐洲，經營利潤下跌的主要因素是肉類成本較高。反之而言，由於調整銷售價格的收益大於成本上漲的負面影響，中國的經營利潤有所增長。

期內生豬屠宰總量下跌16.9%，主要源自中國的屠宰量大幅減少64.8%。此乃由於非洲豬瘟致使生豬供應有限及冠狀病毒疫情致使生產受阻。至於美國及歐洲，則分別因行業擴張及整合新併購的生產力以致屠宰量上升。期間內生鮮豬肉的外銷量亦下降14.3%，此乃由於公司於中國的銷量按年下跌16%。然而，受惠於進口豬肉的銷售錄得顯著增長，中國銷量的下降幅度低於屠宰量的下降幅度。另一方面，由於中國及歐洲的豬肉價格上升，生鮮豬肉收入上升29.5%。經營利潤於本期間亦上升4.1%，原因是美國業務受全球對豬肉的需求強勁所支持，但中國的經營利潤卻由於偏低的屠宰量削弱了盈利空間而導致下降。

期間公司的生豬出欄量上升2.9%，而收入錄得一倍的增長。經營業績也自去年同期1.68億美元的經營虧損大幅改善至期內5,500萬美元的經營利潤。由於公司的生豬養殖業務大部分位於美國及歐洲，轉虧為盈主要是該兩個市場的生豬價格上升及於美國的對沖獲利所致。

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