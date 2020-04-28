香港交易所：企業「同股不同權」諮詢期延至5月底

香港交易所上市主管陳翊庭表示，不少持份者向該所表示他們仍在準備回應諮詢文件，並要求延長回應期限。聯交所明白新冠肺炎疫情對個人及機構的工作安排造成重大影響，延長諮詢期讓市場有更充足時間就諮詢作出回應。

港交所建議將「同股不同權」(WVR)受益人身份由「個人」擴至「企業」，但同時會施加額外條件，如設「日落」條款，WVR的有效期不超過10年；及設立高市值門檻，企業WVR受益人必須在聯交所或合資格交易所作第一上市，市值至少2,000億元。

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