新冠肺炎：標普維持新加坡AAA信貸評級

儘管新加坡的新冠肺炎疫情仍未受控，但評級機構標普仍維持該國AAA信貸評級，前景穩定。

標普指出，即使疫情令新加坡面臨獨立以來最嚴重的經濟衰退，龐大刺激措施亦意味會錄得破紀錄的財政赤字，但相信當地有能力應對短期震盪，穩定的信貸前景反映對外、經濟和財政實力沒有因疫情而出現結構性轉壞情況。

另一評級機構惠譽亦確認新加坡AAA信貸評級，前景穩定。

周二(28日)較早前，新加坡金管局在半年度宏觀政策報告中指出，當地經濟下行幅度及最終復甦存在嚴重不確定性，萎縮幅度或較原先預期嚴重，並警告油價大冧的影響。現時新加坡官方估計當地今年經濟收縮介乎1至4%，而石油相關行業包括離岸工程服務及煉油，佔經濟產值約4%。

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