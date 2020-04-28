疫情突襲！黑天鵝對沖基金今年回報逾57%　史上最勁

新冠肺炎引發全球金融市場大冧，惠及黑天鵝對沖基金3月份表現標青，帶動今年以來回報達57.2%，是有紀錄以來最勁。不過，這些對沖基金需要多年時間捕捉危機發生，未必能輕易吸引投資者。

表現突出的黑天鵝對沖基金包括Capstone的尾部風險策略基金，今年首3個月勁升350%；South Capital Advisors旗下規模20億美元的旗艦基金亦升超過130%。

另一個大贏家是Universa Investments，該基金提高對尾部風險策略的投資，冀在高度不尋常的資產價格波動中獲利，今年以來回報超過4,000%。前對沖基金經理塔利布2007年推出暢銷書《黑天鵝》，令黑天鵝對沖基金聲名大噪，黑天鵝是指難以預測，並具破壞的事件，而塔利布現正為Universa提供顧問服務。

不過，美股牛市持續多年，只是偶然出現波折。故此，儘管黑天鵝基金今年以來回報強勁，但Eurekahedge的尾部風險對沖基金指數顯示，這類基金自2012年至2019年每年平均都蝕錢。自2008年以來只有3次危機中有圖利機會，分別是全球金融危機、歐元區債務危機以及新冠危機，但期間仍平均虧損24%。

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