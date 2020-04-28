沙嗲王撤出山東街萬呎巨舖　Solo搶租設200工作間

Solo迷你工作坊宣布正式進駐旺角，成為香港的第十個據點，並計劃投資近千萬打造該址為旗艦店。該店位於區內山東街，即前沙嗲王地標巨舖，是次將改造三層過萬方呎空間，計劃建成約200間全新獨立式工作空間。

Solo又指出，上述舊址租戶因近期重創市況下未能繼續經營，深表可惜，亦考慮舊租戶於上址屹立多年的霓虹招牌是香港人的集體回憶，故正考慮將其保留，讓香港人情懐得以延續。選擇上址拓展，是因為該公司認為旺角區最能代表香港人打拚和追求夢想的精神，十分符合該公司為本地創意者所提供之服務。

Solo於2009年在尖沙咀起步，經多年擴展，現時於全港共有9個分址，包括銅鑼灣希慎道、利園山道、軒尼詩道、灣仔馬師道、天后英皇道、西環干諾道西、北角英皇道、尖沙咀加拿分道、香港仔黃竹坑道。業務亦發展至內地，分別於2018年和2019年於廈門和上海推出市場。合共提供了3,000個獨立創意空間。該公司今年平均出租率亦長達95%以上。

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