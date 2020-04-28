【新興市場風暴】土耳其外儲恐最快7月耗盡

外國傳媒報道，道明證券指出，如果土耳其貨幣里拉繼續受壓，其外匯存底可能最早7月耗盡。另有分析認為，如果不計算貨幣互換在內，土耳其的「淨」外匯存底最快本周就可能已進入「負值」。

土耳其央行上周表示，其「淨」外匯存底已從今年初逾400億美元大降至259億美元。不過，有經濟學家認為，央行為了減輕壓力，進行了250億美元貨幣互換，可能被當作外匯存底，因它增加了資產負債表的規模，但沒有相對負債。

道明證券新興市場策略主管Cristian Maggio認為，截至4月22日，土耳其央行可能只剩下14億美元淨儲備，最快7月耗盡。該行認為，在所有緩衝資金耗盡前，土耳其央行可能大幅加息，並可能實施嚴格的資本管制。基於外匯存底劇減，土耳其利率及匯率均面臨風險，如果美元持續強勢，貨幣里拉恐大幅貶值。

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