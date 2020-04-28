【油價又崩潰】標普嗌轉倉：6月合約或跌破零

紐約期油6月合約再度大跌，消息指，原因之一可能是因為標普高盛商品指數(S&P GSCI)的

後台公司標普，要求客戶立即將紐約期油合約由6月合約全部轉為7月合約，由此引發了油價的大幅下跌。

國際油價周二(28日)進一步下插，紐約期油勁瀉19.6%，低見10.27美元。布蘭特期油挫4.95%，低見19美元。

彭博獲悉的一份標普客戶通知表示，「實施計劃外的合約轉期是因為考慮到紐約期油6月合約的價格跌至或跌破零的潛在可能，以及6月合約未結清的倉位持續減少。」

這變化使幾十種跟蹤標普高盛商品指數的投資產品受到了影響。該指數一向是諸如養老基金這種規模數十億美元的被動性基金跟蹤目標。

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