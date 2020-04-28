新冠肺炎：安莉芳發盈警　首季銷售額瀉三成

於第一季期間，為應對疫情，集團實行了一連串的成本管控措施。為與旗下僱員共渡時艱，董事會主席及全體執行董事率先主動由3月起減薪75%，為期3個月。另外，集團已精簡架構及通過合理排班以節省員工成本。集團將持續關注疫情發展及監察營運表現，配以適當措施應對未來的不確定因素；同時將積極拓展網購市場，進一步優化銷售渠道布局，逐步把握持續增長的網購需求。

集團於第一季期間的整體銷售額按年下跌約30%，已營運15個月以上店舖之銷售均按年錄得雙位數跌幅。截至3月底，集團總零售點為1,611個，其中銷售專櫃及專門店數目分別為1,337個及274個。集團的零售點數目較去年12月底淨減少53個。

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