農業銀行首季多賺近半成　不良貸款額微增

截至2020年3月31日，該行不良貸款餘額1,966.93億元，較去年底增加94.83億元；不良貸款率1.4%，與去年底持平；撥備覆蓋率289.91%，較去年底上升1.16個百分點。

縣域金融業務方面，截至2020年3月31日，縣域客戶貸款及墊款總額48,653.94億元，較去年底增加3,122.90億元，增長6.86%。縣域吸收存款85,004.32億元，較去年底增加5,398.74億元，增長6.78%。縣域不良貸款率為1.5%，比去年底下降0.08個百分點；撥備覆蓋率為330.45%，比去年底上升15.27個百分點。

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