農業銀行首季多賺近半成 不良貸款額微增
2020年04月28日 18:36
東網電視更多新聞短片
農業銀行(01288)公布，今年首季收入1,869億元人民幣(下同)，按年增加7.67%，錄得股東應佔溢利641億元，按年增加4.79%；每股盈利0.18元。
截至2020年3月31日，該行不良貸款餘額1,966.93億元，較去年底增加94.83億元；不良貸款率1.4%，與去年底持平；撥備覆蓋率289.91%，較去年底上升1.16個百分點。
縣域金融業務方面，截至2020年3月31日，縣域客戶貸款及墊款總額48,653.94億元，較去年底增加3,122.90億元，增長6.86%。縣域吸收存款85,004.32億元，較去年底增加5,398.74億元，增長6.78%。縣域不良貸款率為1.5%，比去年底下降0.08個百分點；撥備覆蓋率為330.45%，比去年底上升15.27個百分點。
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！