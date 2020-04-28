【疫市「經」奇】唔止科技股！宅經濟仲有「飲食」概念...

正當投資者甚為關注油價去向時，其實，商品市場豈止油價及金價，基本上形形色色的物品也有。要數今次疫情的「食品」大贏家，竟然是「花生」，它是極少數在各地「封城、鎖國」下，價格跌幅較為溫和的食品之一！相反，薯條及大批肉類恐怕「被浪費」，形成「人為糧食危機」...時下流行「宅經濟」，在家常吃的「花生」及「酒」可能是其一！

【比利時求民眾食薯條】

外國傳媒報道，受「留家抗疫」影響，歐洲的薯仔薯價格暴跌近九成，導致比利時正「要求」民眾每周最少吃兩次薯條，否則會有超過75萬噸的薯仔薯恐被扔掉。

報道指出，由於比利時的餐飲業要等到6月8日才能開放，令市場對炸薯條需求大幅下降。比利時薯仔薯業組織秘書長Romain Cools表示，現在有大約75萬噸薯仔薯無法加工。由於比利時的薯仔薯加工業有75%是冷凍產品，需求持續下滑導致庫存漸漸堆滿，該組織也開始與超市合作，看看是否可以呼籲比利時人每周吃兩次薯條，尤其是買冷凍薯條，避免浪費食物。不過，另外25%的新鮮薯仔薯產品及相關零食銷情很好，因愈來愈多民眾在家煮飯和吃零食。

Cools更透露，在疫情爆發前，比利時今年的薯仔薯時節表現很好、出口亦很理想，然後整個市場在3月中旬崩潰，薯仔薯從每噸135歐元(約1,135港元)跌至每噸15歐元(約126港元)。

【花生竟然是「疫情商品贏家」】

冷藏薯條冇人要，「花生」則大把人食！美國農業事務聯合會數據顯示，今年初以來，美國的粟米、牛奶、豬肉等商品價格跌幅皆超過20%，但花生同期價格僅跌約6%，同時花生的全球價格年內升幅也近12%，顯示花生竟然是「疫情商品贏家」。究其原因，可能是因民眾為了居家防疫而增購花生醬等產品！

數據顯示，美國4月粟米價格跌幅一度超過20%、牛奶達40%，豬肉更挫逾50%，但花生價格同期僅跌6%左右。美國農民對花生能維持價格穩定感到很樂觀，今年春季較去年種植了更多花生。

【貴州茅台「宅經濟」之選】

通常「食花生」也會配一點酒，內地股王「貴州茅台」就真的不受疫情影響，今年首季淨利潤按年增長16.7%，凸顯防控措施雖然導致人們無法參與社交聚會，但對茅台酒的需求依舊不減！

事實上，茅台已成為全球市值最高的釀酒企業，周一(27日)業績顯示，首季勁賺131億元人民幣，收入亦按年增長12.8%。

更重要的是，自3月17日內地開始放寬封城措施以來，貴州茅台股價上漲了20%，並屢創新高，名副其實「股王兼疫情大贏家」。若果說亞馬遜及Netflix等科技股受惠於「宅經濟」時代而股價創新高的話，相信貴州茅台也是其一。

【美國食品供應鏈陷崩潰】

最後，「人為糧食危機」依然是重大威脅！除了早前越南限制大米出口而造成「等變壞」的報道外，財經媒體彭博報道，美國最大的肉類加工商泰森食品(Tyson Foods)主席John Tyson警告，美國食品供應鏈陷入崩潰。公司稱，隨着廠房關閉，將流失數百萬磅的肉，不僅浪費食物，且恐怕造成供應不足。全國農民並無地方可以出售他們的牲畜，數百萬的雞、豬及牛將被汰除，而該數量本來可以養活全國人口。

金融機構Archer Financial Services大宗商品經紀商兼牲畜分析師Dennis Smith警告，美國剛度過減少屠宰和生產的第3周，肉類總產量已下降25%，為巨大跌幅，「我估大大約5月1日左右，零售肉類櫃枱將開始出現短缺。」

此前，有報道指巴西與加拿大的生產亦受衝擊，美國、巴西及加拿大約佔65%的世界肉類貿易。

事實上，由於供應中斷，肉類價格激增。美國批發牛肉價格已飆至紀錄新高；幾乎1/3的豬肉產能下降後，批發豬肉價格上周亦飆近30%。美國在冷藏設施中的肉類供應約等於兩周的生產量，現在大多數工廠停工約14天，供應可能更為緊張。

分析指出，雖然疫情並非食源性疾病，即使肉廠員工確診，肉類產品仍可出貨，但問題在於工廠停工及人手短缺，導致產能急降，而並非出於肉品安全的問題。

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