【多圖】藍塘傲新增7%優惠　全新花園特色戶曝光

若以「現金優惠付款計劃」選購第1座16樓B單位為例，間隔四房兩套房，坐擁藍塘海峽景致，成交價為2,870.45萬港元，呎價24,367元。新成交價較舊成交價少付約240萬元(已包括「從價印花稅」津貼優惠)。

除了上述分層單位外，發展商更推出兩間花園特色戶以招標形式發售，當中第3座的地下及1樓B單位，實用面積1,425方呎，連611方呎花園，該單位將於5月1日起開放予公眾參觀。而第2座地下及1樓A單位，實用面積1,386方呎，花園面積399方呎。

發展商開放現樓時，會實施人流管制，分批安排準買家進入示範單位參觀。項目開售以來一直備受買家支持，全數605伙，迄今已售出584個，接近97%比例， 總成交金額達62.8億元。而樓盤內的23幢洋房，已售出11幢。

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