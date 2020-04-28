旺角豉油街住宅地4.67億元批出 略低於估值下限
2020年04月28日 19:32
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地政總署公布，旺角豉油街及上海街交界住宅地以4.6718億港元批出，中標財團為展光有限公司，母公司為Worth Forever Limited。以總樓面約60,594方呎計算，每方呎樓面地價約7,710元，略低於估值下限，市場預期呎價由7,800元起。
據公司註冊處資料，展光有限公司公司董事為黃寶戀，公司秘書為黃建華。該兩名人士與發展商健聯發展要員名字相同。資料顯示，健聯發展曾於2001年2月份以7,350萬元投得西貢對面海豪宅地。
該地盤上周截標時吸引大批財團入標，接獲標書多達27份，屬九龍區賣地最多。其他入標財團還包括長實集團(01113)、信和置業(00083)夥拍招商局置地(00978)。亦有多家中小型發展商入標，如英皇國際(00163)、佳兆業集團(01638)、永泰地產(00369)、佳明集團控股(01271)、遠東發展(00035)、建灝地產及晶苑地產等。
資料顯示，上述土地面積約6,733方呎，日後需提供長者鄰舍中心及長者日間護理中心的社福樓面，相關面積佔近1.01萬方呎。
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