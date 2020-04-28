旺角豉油街住宅地4.67億元批出　略低於估值下限

地政總署公布，旺角豉油街及上海街交界住宅地以4.6718億港元批出，中標財團為展光有限公司，母公司為Worth Forever Limited。以總樓面約60,594方呎計算，每方呎樓面地價約7,710元，略低於估值下限，市場預期呎價由7,800元起。

據公司註冊處資料，展光有限公司公司董事為黃寶戀，公司秘書為黃建華。該兩名人士與發展商健聯發展要員名字相同。資料顯示，健聯發展曾於2001年2月份以7,350萬元投得西貢對面海豪宅地。

資料顯示，上述土地面積約6,733方呎，日後需提供長者鄰舍中心及長者日間護理中心的社福樓面，相關面積佔近1.01萬方呎。

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