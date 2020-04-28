新冠肺炎：不確定性加深 「口罩神股」也撤回業績指引

因抗疫所需，美國綜合工業企業3M旗下的口罩成搶手貨，惟公司發表最新季績時表示，由於公共衛生事件的影響和不確定性，決定撤回先前發布的2020年全年指引。

3M首季銷售額80.75億美元，按年增長2.7%。其中，醫療保健部門銷售額為21億美元，按年增長了21%。然而，其他業務乏善足陳，當中消費者部門銷售額為13億美元，按年增長了4.6%；安全與工業部門的總銷售額為29億美元，按年減少1%；運輸與電子部門的銷售額為22億美元，按年下降5%。

3M行政總裁Mike Roman預期，公司在美國的N95口罩生產量於6月時將提升至5,000萬個，較目前水平高出40%。不過，提升後的數量仍遠不足美國衛生部門估計抗疫所需的3億個。

此外，3M亦與福特汽車合作生產的呼吸機，現時目標是未來60至90天把產量提升6倍。

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