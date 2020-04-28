建設銀行首季多賺半成 不良貸款微升
2020年04月28日 20:50
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
建設銀行(00939)公布，今年首季收入1,864億元人民幣(下同)，按年增加4.24%，錄得股東應佔溢利808.55億元，按年增加5.12%；每股盈利0.32元。
期內發放貸款和墊款總額15.98萬億元，較去年底增加9,604.86億元，增長6.39%。其中，公司類貸款8.73萬億元，個人貸款6.71萬億元，票據貼現4,990.73億元，應計利息410.92億元。
金融投資總額6.36萬億元，較去年底增加1,473.25億元，增長2.37%。吸收存款19.7067萬億元，較去年底增加1.34萬億元，增長7.3%。其中，定期存款8.71萬億元，活期存款10.77萬億元；公司類存款9.7萬億元，個人存款9.78萬億元；應計利息2,188.84億元。
截至今年3月底，該行不良貸款為2,260.1億元，較去年底增加135.37億元。不良貸款率1.42%，與去年底持平。撥備覆蓋率為230.27%，較去年底上升2.58個百分點。
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！