新盤UPDATES：發展商積極部署 5月料掀開盤熱潮
2020年04月28日 21:07
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各區新盤特色單位交投湧現，刺激發展商繼續積極加推同類單位吸客。同時，部分全新樓盤亦已準備重新起動，料5月將會再掀新一輪開盤熱潮。
●御龍山沽出最後1伙 天池屋賣8000萬創新高
信和置業(00083)旗下沙田御龍山沽出最後1伙，單位9座63樓A單位，屬頂層複式連泳池特色戶，成交價8,000萬港元，實用面積3,070方呎，連平台1,505方呎。成交價為項目一手做價新高，全數單位已悉數沽清。
事實上，同系馬鞍山銀湖·天峰早前亦剛沽清全數頂層複式特色戶，反映該類單位疫市下仍具需求。旗下大角咀奧柏·御峯正推出部分同類單位標售。
●奧柏‧御峯特色戶逾2938萬元售出創新高
信和置業(00083)旗下旺角奧柏‧御峯，剛以招標形式售出1座38樓B室，屬頂層連平台特色戶，實用面積1,021方呎，平台面積838方呎，成交價2,938.89萬元，創項目新高紀錄，呎價28,784元。
●玥廬首錄成交 洋房做價逾9542萬元
華懋集團旗下清水灣碧路18號玥廬，剛售出6號洋房，屬樓盤首宗成交，實用面積3,284方呎，間隔四房連三套房，並設私家花園及泳池等，成交價9,542.09萬元，呎價29,056元。
●明翹匯新增5%低首期付款計劃吸客
佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，為迎接長假期來臨，青衣明翹匯2房單位，新增輕鬆360天現金優惠或輕鬆360天第一按揭及輕鬆建築期付款計劃，買家只需繳付樓價5%作首期，餘下95%款項於付款計劃到期日內付清。而最高總折扣優惠維持21%不變。
她透露，該盤自去年11月推出至今，已累售631伙，銷售率逾80%，套現逾39億元，平均呎價逾16,300元，當中一房及兩房戶更售出超過九成，銷售反應理想。
●Downtown 38現樓特色單位曝光
新鴻基地產(00016)旗下馬頭角Downtown 38周三(4月29日)將盡推最後5伙頂層特色戶發售，現樓交樓標準單位曝光。其中28樓H室一房戶，可享海景，實用面積291方呎，連面積239方呎天台，廚房以開放式設計，折實售價約887.6萬港元，呎價約30,502元，挑戰項目新高紀錄。
至於最貴售價的28樓G室，實用面積557方呎，單位設有內置樓梯直達面積490方呎的天台，該單位折實售價約1,453.8萬元，呎價約26,101元。
●藍塘傲新增7%優惠
麗新發展(00488)有份興建的將軍澳藍塘傲，繼上月推出「1440天無憂無慮優先入住付款計劃」後，最新藉五一假期推出新價單，其中「現金優惠付款計劃」之折扣將由5%激增至12%，於第1座的7伙分層單位均可享此優惠。
若以「現金優惠付款計劃」選購第1座16樓B單位為例，間隔四房兩套房，坐擁藍塘海峽景致，成交價為2,870.45萬元，呎價24,367元。新成交價較舊成交價少付約240萬元(已包括「從價印花稅」津貼優惠)。
除了上述分層單位外，發展商更推出兩間花園特色戶以招標形式發售，當中第3座的地下及1樓B單位，實用面積1,425方呎，連611方呎花園，該單位將於5月1日起開放予公眾參觀。而第2座地下及1樓A單位，實用面積1,386方呎，花園面積399方呎。
發展商開放現樓時，會實施人流管制，分批安排準買家進入示範單位參觀。項目開售以來一直備受買家支持，全數605伙，迄今已售出584個，接近97%比例， 總成交金額達62.8億元。而樓盤內的23幢洋房，已售出11幢。
●OMA by the Sea樓書突擊上網
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，樓書已突擊上網，料最快下月初啟動推盤攻勢。該盤合共設有兩座住宅大樓，提供517個單位，間隔由開放式至四房不等，亦有不同特色戶可供選擇，實用面積介乎297至1,614方呎。
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