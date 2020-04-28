新盤UPDATES：發展商積極部署　5月料掀開盤熱潮

各區新盤特色單位交投湧現，刺激發展商繼續積極加推同類單位吸客。同時，部分全新樓盤亦已準備重新起動，料5月將會再掀新一輪開盤熱潮。

●御龍山沽出最後1伙 天池屋賣8000萬創新高

事實上，同系馬鞍山銀湖·天峰早前亦剛沽清全數頂層複式特色戶，反映該類單位疫市下仍具需求。旗下大角咀奧柏·御峯正推出部分同類單位標售。

●奧柏‧御峯特色戶逾2938萬元售出創新高

●玥廬首錄成交 洋房做價逾9542萬元

華懋集團旗下清水灣碧路18號玥廬，剛售出6號洋房，屬樓盤首宗成交，實用面積3,284方呎，間隔四房連三套房，並設私家花園及泳池等，成交價9,542.09萬元，呎價29,056元。

●明翹匯新增5%低首期付款計劃吸客

她透露，該盤自去年11月推出至今，已累售631伙，銷售率逾80%，套現逾39億元，平均呎價逾16,300元，當中一房及兩房戶更售出超過九成，銷售反應理想。

●Downtown 38現樓特色單位曝光

至於最貴售價的28樓G室，實用面積557方呎，單位設有內置樓梯直達面積490方呎的天台，該單位折實售價約1,453.8萬元，呎價約26,101元。

●藍塘傲新增7%優惠

若以「現金優惠付款計劃」選購第1座16樓B單位為例，間隔四房兩套房，坐擁藍塘海峽景致，成交價為2,870.45萬元，呎價24,367元。新成交價較舊成交價少付約240萬元(已包括「從價印花稅」津貼優惠)。

除了上述分層單位外，發展商更推出兩間花園特色戶以招標形式發售，當中第3座的地下及1樓B單位，實用面積1,425方呎，連611方呎花園，該單位將於5月1日起開放予公眾參觀。而第2座地下及1樓A單位，實用面積1,386方呎，花園面積399方呎。

發展商開放現樓時，會實施人流管制，分批安排準買家進入示範單位參觀。項目開售以來一直備受買家支持，全數605伙，迄今已售出584個，接近97%比例， 總成交金額達62.8億元。而樓盤內的23幢洋房，已售出11幢。

●OMA by the Sea樓書突擊上網

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