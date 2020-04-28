會德豐發盈警 料3個月虧損60億
2020年04月28日 21:11
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會德豐(00020)發盈利警告，預期截至3月31日止3個月錄得股東應佔虧損約60億港元，主要是主營業務虧損及/或盈利能力下降，以及因而導致集團的投資物業、發展物業，以及酒店錄得未變現重估虧損或減值之影響所致。
集團於今年迄今的財務表現，主要受到非常疲弱的經濟環境及2019冠狀病毒疫情下業務面對之極端市場和經營狀況所影響。
九龍倉集團(00004)周一(27日)亦發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月可能錄得虧損，相比之下，2019年同期則錄得盈利24.5億元。這主要因為2019冠狀病毒病在該期間嚴重影響集團的投資物業和發展物業，包括可能導致集團的投資物業和發展物業錄得未變現重估或減值虧損。
九龍倉置業(01997)則於上周五(24日)發盈警，預期截至6月底止6個月可能錄得虧損，與此相比，2019年同期則錄得盈利69.89億港元。業績轉差主要因為極端市況不利於集團的投資物業和酒店，並可能導致集團的投資物業和酒店錄得未變現重估虧損。
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