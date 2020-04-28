樓價UPDATES：長沙灣宇晴軒4月成交已超上月

二手交投向上，長沙灣宇晴軒4月暫錄15宗成交，已超上月全月9宗。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣居屋山翠苑A座高層3室，實用面積約379方呎，兩房間隔，開價約560萬元，議價後以約540萬元成交，實用呎價約14,248元，新買家原本在區內物色租盤，但見上述單位樓價合乎預算，故斥資入市作自住上車。

●筲箕灣柏匯中層K室，實用面積209方呎，開放式間隔，以492萬元易手，實用呎價23,541元，新買家屬投資者，單位現時以14,000元租出，租金回報3.4厘，原業主於2012年以454萬元買入，持貨8年，帳面獲利38萬元，單位升值8%。

●北角維港頌3座低層A室，實用面積1,071方呎，套三房及工人房間隔，享海景，以54,000元租出，實用呎價50.4元，原業主於2019年12月以2,487萬元買入，租金回報2.6厘。

●西半山怡富閣高層B室，實用面積311方呎，兩房改一房間隔，以640萬元易手，實用呎價20,579元，原業主於2014年3月購入上述單位，當時作價470萬元，持貨逾6年至今轉手，帳面獲利170萬元，單位期內升值36%。

●堅尼地城泓都1座高層D室，實用面積約470方呎，兩房間隔，放盤約四個月，開價1,150萬元，經議價後減價12萬元或約1%，獲買家以1,138萬元買入，實用呎價約24,213元，項目本月至今累錄約12宗二手成交，平均實用呎價為22,397元。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒4月暫錄15宗成交，已超上月全月9宗，平均實用呎價回落至17,894元，按月跌幅4%，其中7座高層C及D室，實用面積948方呎，最初開價1,800萬元，現累減120萬元，以1,680萬元易手，實用呎價17,722元。

●奧運站一號銀海7座高層A室，望海景，三房間隔，實用面積約968方呎，以2,900萬元放盤5個月，獲區內客接洽，議價後減價300萬元，以約2,600萬元成交，實用呎價約26,860元。

●西南九龍帝峯．皇殿7座中層F室，實用面積531方呎，兩房間隔，吸引區內客承接，成交價約1,438萬元，實用呎價約27,081元，原業主於2014年8月斥資約988萬元購得，帳面獲利450萬元，升值約46%。

●奧運站主要大型屋苑暫錄逾30宗成交，其中西南九龍君滙港5座中高層E室，實用面積477方呎，兩房間隔，原先開價1,030萬元，放盤僅2天，降價32萬元，獲用家以998萬元承接，實用呎價20,922元，原業主於2011年2月以579萬元買入，持貨9年3面獲利419萬元離場，單位期內升值72%。

●何文田鼎峰大廈1座中層C1室，實用面積1,173方呎，套三房間隔，最初開價1,780萬元，現累減230萬元，以1,550萬元，實用呎價13,214元，原業主於2014年4月以1,228萬元購入，持貨6年，帳面獲利322萬元離場，單位升值26%。

●將軍澳城中駅9座高層C室，實用面積約731方呎，套三房連儲物室設計，望山景，原先叫價1,200萬元，放盤約兩個月後減微減5萬元，以1,195萬元易主，實用呎價約16,347元，原業主約於2011年9月以約648萬元購入，持貨約8年帳面獲利547萬元或升值約84%。

●將軍澳天晉4月暫錄4宗成交，已超上月全月3宗交投量，平均實用呎價18,570元，其中2座高層D室，實用面積536方呎，兩房間隔，最初開價1,050萬元，剛以999.8萬元成交，實用呎價18,653元，原業主於2015年4月以483.44萬元買入，持貨5年，現轉手帳面獲利516.36萬元，單位升值107%。

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新界區

●馬鞍山薈朗1座低層B1室，實用面積230方呎，原開價420萬元，減價12萬元，減幅2.9%，以408萬元易手，實用呎價17,739元，原業主於2016年9月購入上址，當時作價295萬元，持貨3年多至今轉售，帳面獲利113萬元，單位期內升值38%。

●馬鞍山海典灣1座低層G室，實用面積477方呎，兩房一廳間隔，原先開價750萬元，放盤1個月，減價6.2萬元，最終以743.8萬元易手，實用呎價15,593元，原業主於2012年8月購入上址，當時作價398萬元，持貨近8年至今轉售，帳面獲利345.8萬元，單位期內升值87%。

●馬鞍山迎海5座低層E室，實用面積797方呎，套三房連工人套房間隔，開價1,200萬元，議價後以1,150萬元易手，實用呎價14,429元，原業主於2014年以863萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約287萬元，單位升值約33.3%。

●沙田河畔花園D座低層4室，實用面積242方呎，兩房間隔，日前以460萬元易手，實用呎價19,008元，原業主則於2016年以340萬元購入，持貨4年，帳面獲利約120萬元，單位升值約35.3%。

●沙田中心廣寧大廈中層B室，實用面積297方呎，兩房間隔，日前以529萬元易手，實用呎價約17,811元，原業主於1985年以23.5萬元入市，持貨35年，是次沽出單位帳面獲利約505.5萬元離場。

●沙田第一城4月暫錄37宗成交，新錄得43座低層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，以526萬元易手，實用呎價17,303元，原業主則於2013年以328萬元購入單位，持貨7年，帳面獲利約198萬元離場。

●大埔中心21座中層F室，實用面積315方呎，兩房改一房間隔，放盤半日即有承接，以489萬元沽出，實用呎價15,524元，新買家為區內上車客。

●上水中心5座低層C室，實用面積350方呎，兩房間隔，開價約535萬元，議價後以516元獲承接，實用呎價14,743元，原業主則於2012年以約260萬元購入，持貨8年沽出帳面獲利256萬元，單位升值約98.5%。

●上水皇府山4月暫錄約2宗成交，包括2座中層A室，實用面積442方呎，兩房間隔，日前以615萬元獲承接，實用呎價13,914元，原業主則於2013年以378萬元購入上址，持貨7年，沽出單位帳面獲利約237萬元，單位升值約62.7%。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居5座低層C室，實用面積551方呎，區內客預繳一年租金，以月租11,400元租入，實用呎租20.7元，如以現時同類型單位的銀行估價約524.5萬元計算，單位的租金回報率達2.6厘。

●屯門公屋山景邨景樂樓中層3室，實用面積381方呎，兩房一廳設計，累積減價達35萬，獲白居二購入，未補價第二市場售165萬元，實用呎價4,331元。

●青衣美景花園10座低層E室，實用面積約432方呎，兩房間隔，叫價由530萬元，減至523萬元成交，當中微減7萬元，實用呎價約12,106元，原業主早於1982年8月以42.6萬元購入，持貨約38年帳面獲利約480.4萬元，物業升值逾11倍。

●東涌東環本月23宗成交，全區累計錄得約97宗二手成交，屋苑5B座低層3室，實用面積408方呎，一房間隔，叫價550萬元，外區上車客參觀上址一睇即中，議價10萬元後，拍板以540萬元承接，實用呎價13,235元。

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