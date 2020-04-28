林建岳3招助中小企　貿發局7月舉行夏日採購匯

新冠肺炎疫情導致百業蕭條，而香港中小企的營運壓力更是百上加斤。香港貿易發展局主席林建岳及管理層在過去兩星期與多個商會及專業界別人士會面，了解不同業界現時面對的挑戰，並聽取他們的建議，望集思廣益，能夠找出解決方案，幫助香港中小企迎難而上。

林建岳總括業界的建議共圍繞三大範疇，包括協助中小企的紓困措施及支援計劃、協同粵港澳大灣區推動香港經濟復甦，以及積極進行國際外展，重建國際社會信心等。林指，業界普遍認為在疫情好轉、經濟開始復甦時，企業需要大量資金作周轉，因此希望政府可為企業提供更多支援措施，令企業可盡快回復正常營運。

儘管疫情下全球不少展覧都需要取消，但為應對疫情，貿發局本月推出春季網上採購展，同時加強商貿配對。本月採購展情況理想，局方決定每季都會舉行網上採購展，下一次將於6月舉辦，配合7月份舉行、由9個展覽整合而成的夏日採購匯，結合展覽及網上推廣的宣傳計劃。

另外，不少業界反映，基於內地疫控工作和經濟復甦進展相對領先，是香港疫後首要專注的市場，若促進跨境人流、物流、資金流及訊息流，並以大灣區為重點。貿發局將通過商貿考察團、產業推廣活動及參與當地主要行業展覽，協助港商以大灣區為切入點進軍內地市場。同時亦會在香港舉行多個大型國際行業會議，通過投資商貿配對，締造多方合作與商機。

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