聯儲局議息前　道指早段續升378點

聯儲局將展開兩日議息會議之際，憧憬美國經濟重啟，美股開市早段續做好，道指升378點，至24,512點；納指升100點，至8,830點；標指升41點，至2,919點。

重型機械生產商卡特彼勒首季純利按年大跌42%至10.9億美元，經調整後每股盈利1.6美元，遜市場預期，收入亦跌21%至106.4億美元，反映疫情打擊採礦、建築和能源業。該公司並預警今季業績將受到更大衝擊，撤回全年盈利預測。卡特彼勒股價早段升1.26%至116.65美元。

正為新冠肺炎研發疫苗的藥廠輝瑞首季經調整後每股盈利80美仙，收入120億美元，雙雙勝預期，並重申全年收入預測。輝瑞股價早段升1.08%至38.74美元。

儘管美企盈利一或兩個季度會維持不振，美國經濟亦可能陷入現代史上最嚴重的收縮，但高盛環球外匯及新興市場策略主管Zach Pandl預期美股可安然渡過，因為按照歷史經驗，只要預期經濟會在經過現時或一段時間的痛苦後反彈，股市不一定會下跌。

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